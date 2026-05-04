エイチ・アイ・エス（HIS）は、「SUPER SUMMER SALE! 2026」を5月8日から6月29日まで開催する。11年ぶりに5連休となるシルバーウィークや、夏休みの旅行需要を見込んだセール。原油高を受けた燃油サーチャージの大幅値上がりが続く中、格安航空会社（LCC）を活用したお手頃価格商品から高付加価値商品まで幅広く用意する。海外旅行商品の一例は、東京/成田発着ソウル3日間が19,800円（燃油サーチャージ込）、東京/成田発着セブ島4