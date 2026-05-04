メゾンのアイコンは、時代とともにどのように更新されるのでしょうか。Valentinoは、Alessandro Micheleによる新たなビジョンのもと再解釈されたヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ シューズのポップアップストアを、伊勢丹新宿店にオープンします。会期は2026年5月6日（水）から12日（火）まで。会場では、2026年プレフォールコレクションで発表された新作パンプスをはじめ、スタッズを配したアクセサリーセレクショ