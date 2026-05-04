大型連休で自転車の利用も増えることから、札幌市内では警察官らが自転車の運転マナーの向上を呼びかけました。５月は自転車の安全な利用を促すために定められた「自転車月間」です。札幌市内で実施された啓発活動では、自転車シミュレーターを使用した体験型啓発や、チラシなどを配り、警察官らが運転マナーの向上を呼びかけました。（道警交通企画課早坂大介課長補佐）「青切符の導入も始まりましたの