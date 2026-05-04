川内港の唐浜地区の国際物流ターミナルに韓国からコンテナ船が入港しました。川内港の唐浜埠頭に入港したのは韓国の高麗海運のコンテナ船、SUNNY PALMです。国と県は川内港の唐浜地区にパルプや精密機器の輸出拡大を目指し大型コンテナ船が接岸できる国際物流ターミナルの整備を進めてきました。この日は、歓迎のセレモニーが開かれ、国や県、薩摩川内市の関係者などが出席。船長に花束や焼酎が手渡され