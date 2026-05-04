ロブレスキが好調。スネルが復帰なら今後のドジャースの先発ローテはどうなるか(C)Getty Imagesドジャースのジャスティン・ロブレスキが現地時間5月3日、敵地でのカージナルス戦で6回無失点と好投。開幕から無傷の5勝目を挙げた。これで規定投球回に到達し、防御率「1.25」でリーグトップに立った。【動画】冷静沈着かつ精密な投球！ロブレスキの快投シーンをチェック米メディア『ClutchPoints』は「今年のナ・リーグのサイ・