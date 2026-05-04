3日夜、千葉県のJR市川駅で女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、自称・農水省の係長の男が逮捕されました。警察によりますと、自称・農林水産省の係長・民部田直人容疑者（41）は3日午後10時前、JR市川駅のエスカレーターで、20代の女性のスカートの中をスマホで盗撮しようとした疑いがもたれています。目撃した男性が取り押さえ、現行犯逮捕したということです。押収したスマホからは、この女性の動画が残されていたとい