大阪府和泉市の集合住宅で、女性と母親が殺害された事件で、逮捕された男は、犯行当時、自宅から現場までの間を自転車で往復していたことがわかりました。殺人の疑いで逮捕された無職の杉平輝幸容疑者は、先月8日、和泉市の集合住宅の一室で元交際相手の村上裕加さんを刃物のようなもので刺すなどして 殺害した疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、杉平容疑者は、現場となった集合住宅から北におよそ7キロほど離