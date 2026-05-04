第４３回エプソムカップ・Ｇ３は５月９日、東京競馬場の芝１８００メートルで行われる。トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）は２５年のダービー卿チャレンジトロフィーと前走の東京新聞杯でマイルＧ３を２勝の実績。１８００メートルは久々となるが、２歳時に２０００メートルの新馬、１勝クラスを連勝しており、心身で成長した今なら距離延長にも対応は可能。じっくり運んで末脚を生かせる東京コース