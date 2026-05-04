フライブルクに所属する日本代表FW鈴木唯人の状態に注目が集まっている。3日、ドイツ紙『ディー・ツァイト』が伝えている。鈴木は3日に行われたブンデスリーガ第32節のヴォルフスブルク戦に先発出場したが、78分に相手選手との接触で右肩付近を痛めると、そのまま81分に途中交代を余儀なくされた。状態には注目が集まっているなか、試合後に鈴木の様子について聞かれたフライブルクのユリアン・シュスター監督は肩の負傷で病