女優・志田未来が、人気キャラクターとの出会いに歓喜の声を上げている。大のディズニー好きとして知られている志田は、３日までに自身のインスタグラムを更新。「レミーに会えたよーうれしーよーーー！」と喜びをつづり、ディズニーシーにて期間限定で会えるキャラクター・レミーと、パーク内グッズを身に着けて撮影したツーショットを公開した。この投稿にファンからは「未来ちゃんもレミーもめちゃくちゃかわいい〜」「