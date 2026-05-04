セルティックに所属する日本代表FW前田大然が公式戦3試合連続ゴールを挙げた。スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランド1部）第35節が3日に行われ、セルティックはハイバーニアンと対戦。セルティックに所属する前田が先発出場した一方、同MF旗手怜央はベンチスタートとなった。試合は21分に危険なタックルを敢行したジェイミー・マクグラスが一発退場となったことで、セルティックが数的有利に立つと、41分にはアリ