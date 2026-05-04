元NHKアナウンサーの武田真一（58）が4日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。ボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチにるいてコメントした。2日、東京ドームで5万5000人が見守る中、32戦全勝同士の井上尚弥と中谷潤人が雌雄を決し、井上が判定勝ちした試合を番組で扱った。武田は「本当に素晴らしい試合で、途中でお互いがあまりにもスゴすぎて、笑顔をかわすシーンがあったんですよ。