マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）初期作『マイティ・ソー』（2011）を手がけたケネス・ブラナー監督が、クリス・ヘムズワース演じるソーの物語に再び関わる可能性について語っている。 『マイティ・ソー』は、MCUが地球外の世界へと本格的に踏み出した重要作である。アスガルドの王子ソーが傲慢さを戒められ、地球での経験を通じて真の王にふさわしい資質を学んで