マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）ロキ役でもお馴染みのトム・ヒドルストンは、ご近所さんだというベネディクト・カンバーバッチと電話で仲良くしているらしい。主演最新作『サンキュー、チャック』THE RIVERの単独インタビューで教えてくれた。 ヒドルストンとカンバーバッチは共にロンドン在住。「東京コミコン2023」では共に来日し、ステージ上でも仲の良さそうな姿を