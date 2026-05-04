能登路に初夏の訪れを告げる石川県七尾市の「青柏祭」が3日夜から始まり、巨大な山車「でか山」が街なかを巡行しました。ユネスコの無形文化遺産にも登録されている石川県七尾市の青柏祭。高さ12メートル、重さ20トンの山車・でか山が街なかを駆けめぐるのが大きな見どころです。狭い路地で方向転換する辻廻しが決まると、大きな歓声が上がっていました。 七尾市民：「ドキドキします。これを見たくて来ています。地震