【モデルプレス＝2026/05/04】俳優の杉浦太陽が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。山菜で天ぷらを作る様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「絶対美味しいやつ」タラの芽など山菜で天ぷらを作る様子◆杉浦太陽「きのこ仲間」から送られた山菜で天ぷら杉浦は「コシアブラ・タラの芽・こごみ 旬の味」とつづり、「きのこ仲間」だという芸人の坂井きのこから届いた新鮮な山菜を天ぷらにする様子を投稿。ボウ