5日(火・こどもの日)以降は、九州から北海道で晴れる日が多いでしょう。日中は汗ばむほどの陽気になるため、熱中症にご注意ください。今日4日(月・みどりの日)に梅雨入りした沖縄は、雨の降る日が増えそうです。5日・6日は広く行楽日和7日は夏日続出明日5日(火・こどもの日)は広い範囲で晴れるでしょう。北海道は明け方にかけて北部を中心に雪の降る所があり、積雪や凍結によるスリップ事故などにご注意ください。6日(水・振替休