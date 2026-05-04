BMW 3シリーズ・ツーリング（1987年）ステーションワゴンの「ツーリング」はセダンよりも実用的だと思われがちで、実際にその通りなのだが、初期の3シリーズにおいては違った。BMWの公式データによると、VDA（ドイツ自動車工業会）方式で測定した325iセダンの荷室容量は404Lで、ツーリングは370Lと大幅に劣っているのだ。【画像】ノスタルジックなディテールを備えた華やかなロードスター【BMW Z8を詳しく見る】全26枚公平を期す