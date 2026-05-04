ゴールデンウィーク後半に入った4日は「5月の嵐」となっていて関東など広い範囲で今年一番の強風となっています。発達した低気圧の影響で全国的に「5月の嵐」となっていてけさ観測した最大瞬間風速は千葉市で28.5メートル、静岡県・御殿場市で26.9メートルと、今年一番の強風となりました。このあと低気圧は発達しながら北上し北陸や北日本では夜にかけてさらに風が強くなる見込みです。予想最大瞬間風速は北海道、東北、北陸で30