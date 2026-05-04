ゴールデンウイーク後半、4日午後からは各地の高速道路で上りの渋滞が予想されています。日本道路交通情報センターなどによりますと、午前11時現在、京葉道路の下り線では穴川IC付近を先頭に28キロの渋滞となっています。また東京湾アクアラインは強風のため、4日午前4時ごろから通行止めとなっていて、解除の見通しは立っていないということです。4日午後からは上りの渋滞のピークが始まる見通しで、夕方には最大で中央道の上り小