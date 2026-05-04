俳優でフィギュアスケーターの本田望結さんが、3日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿のオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 本田望結 】 「真っ赤なドレス」オフショットにファン反響「可愛くて大人な雰囲気」「素敵ですね」本田望結さんは「真っ赤なドレス♡」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、本田望結さんは、室内で赤いロングドレスをまとい、佇む姿を披露。円形の窓から差し込む