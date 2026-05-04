オーストラリアを訪れている高市総理大臣は、アルバニージー首相との首脳会談に臨んでおり、まもなく経済安全保障協力に関する共同宣言に署名します。同行している岡安夏希記者の中継です。首脳会談は私の後ろの連邦議会で行われていますが、両首脳の共通の課題は、輸出規制や海洋進出を強める中国への対応です。高市総理（日本時間4日午前11時過ぎ）：国際情勢が非常に厳しく複雑になっている中、私は同志国連携の重要性を長年訴