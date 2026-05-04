【ブンデスリーガ】ブレーメン 1−3 アウクスブルク（日本時間5月2日／ヴェーザーシュタディオン）【映像】菅原由勢、30メートル級“精密ロングフィード”を放つ瞬間ブレーメンに所属する日本代表DF菅原由勢が、攻守にわたってクオリティの高さを見せた。自陣に戻りながらボールを奪うと、直後に一本の精密フィードで決定機を演出している。日本時間5月2日に行われたブンデスリーガ第32節で、ブレーメンはホームにアウクスブルクを