大阪府和泉市で母親と娘が殺害された事件で、逮捕された男が事件当日、自宅と現場付近を自転車で往復していたことがわかりました。殺人の疑いで逮捕された杉平輝幸容疑者（51）。先月8日、和泉市の集合住宅の一室で、この部屋に住む元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（41）の首を刃物で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。杉平容疑者の自宅は事件現場からおよそ8キロ離れていますが、捜査関係者によりますと、杉平