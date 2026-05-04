【セリエA】インテル 2−0 パルマ（日本時間5月4日／ジュゼッペ・メアッツァ）【実際の映像】鈴木彩艶の“3センチ” 間一髪でボール掻き出す日本代表GKが間一髪のセーブを見せた。パルマの守護神、鈴木彩艶が至近距離のシュートを防ぎ、こぼれ球を掴むと、これには放送席も思わず唸り声をあげていた。日本時間5月4日にセリエAの第35節が行われ、パルマはアウェイでインテルと対戦。首位を走るチームに対して、日本代表守護神が