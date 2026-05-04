気象庁は4日、沖縄地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。平年より6日、2025年より1日早い梅雨入りとなりました。また、明日5日からあさって6日にかけて沖縄では、前線の影響で局地的に大雨となる恐れがあります。低い土地では浸水などに注意が必要です。