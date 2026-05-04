南魚沼市で2日、作業事故がありました。南魚沼市浦佐に住む無職の男性（84）が自宅敷地内で作業中、耕運機と壁にはさまれて負傷しました。2日午後4時半過ぎに家族から消防に通報があり、男性は市内の病院に搬送されましたが、午後5時17分に死亡が確認されました。警察が原因などを調べています。