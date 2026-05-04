三戸舜介が所属するスパルタは現地５月３日、エールディビジ第32節でゴアヘッドと対戦。２−２で引き分けた。この試合に三戸は左ウイングで先発出場。するとスコアレスで迎えた45＋２分、ペナルティエリア手前中央でボールを受け、ワントラップから左足を一振り。相手DFの股を抜く鮮やかな一撃をゴール右に突き刺してみせた。 23歳日本人MFのゴールに、オランダメディア『AD』は次のように賛辞を贈っている。「スパルタ