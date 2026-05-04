前線を伴った低気圧の影響で東日本を中心に雨や風が強まり、関東地方では交通機関に影響が出ています。前線を伴った低気圧の影響で、関東地方では昨夜から雨や風が強まりました。成田空港では強風で着陸を一旦、取りやめ、再上昇する「ゴーアラウンド」が相次いでいます。関東では交通機関に影響も出ています。NEXCO東日本によりますと、東京湾アクアラインは強風のため、きょう未明から通行止めとなっています。また、JR成田線は