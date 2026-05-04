女優の北川景子（39）が3日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。母親としての意外な一面を語った。占い師の彌彌告（みみこ）氏は「もう1人の自分を作るのがうまい。家と仕事の顔を両局面持っている」と指摘。北川は「結婚してから時に母親でいる時と今（仕事の時）は違うかもしれない。家では凄い怖い」と笑いながら明かした。「1歩外に出ると、北川景子なんだなって。