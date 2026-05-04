演出家のテリー伊藤（76）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな愛車を、衝撃価格で購入した。【写真】テリーも購入…赤がまぶしい初代『ロードスター』石川・金沢の自動車販売店を訪れたテリーは「ここね、ダメな車がいっぱいあるんですよ（笑）」という一方で、「金沢のナイスガイ」と紹介。「コンピューターが積んである車を持ってくるな。 こんなもん持ってくんな。そんなもんは俺には直せない。 だけど古い