NBAは3日（日本時間4日）、東プレーオフ（PO）1回戦が2試合開催された。第7戦を制したピストンズ、キャバリアーズが準決勝進出。そして東西ベスト4に勝ち進んだ8チームが決定した。東PO1回戦は4試合中3試合が第7戦まで決着がつかなかった。この日は第7戦の2試合が開催された。第1試合ではピストンズとマジックが激突。ピストンズは“エース”ケイド・カニングハムがチーム最多32得点12アシストのダブルダブルでチームをけん