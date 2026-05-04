フォークシンガー松山千春（70）が3日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。「憲法記念日」当日に自身の思いを口にした。「つくづく思うのは憲法記念日の日になんか、日本国憲法に関してもっともっとテレビ、ラジオ、新聞、国民がどう思ってるのかっていうのをもっと取り上げてもらいたい」と切り出した。「高市総理はどちらかと言えば、改憲派。今の憲法を改憲、だいたいの人がそうなんだけど、第2章戦