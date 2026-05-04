モーニング娘。'26の弓桁朱琴が3日、自身のブログを更新。ラジオ番組『ヤングタウン土曜日』の収録で、パーソナリティの明石家さんまから贈られた「一生の宝物」について、興奮と感謝を爆発させた。【映像】藤本美貴、リアルな夜ご飯投稿に共感の声「さんまさん」と題して更新されたブログで、弓桁は“とんでもなく嬉しかったこと”を告白。目の不調により眼帯を着用して収録に臨んだ際、自作の「サイズ感めちゃくちゃな少女漫