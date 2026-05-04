お笑いコンビ、カベポスターの浜田順平（39）が、3日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）にゲスト出演。同局系「世界・ふしぎ発見！」にまつわるエピソードを語った。同コンビは今春、拠点を大阪から東京に移した。東京で出演したい番組について問われると、浜田は「『世界ふしぎ発見！』に出たいです、僕は」と、24年3月にレギュラー放送を終了した同番組について語った。「ふしぎ発見」で世界を旅しながらクイズを