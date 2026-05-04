ジュニアの５人組「ＡＣＥｅｓ」の浮所飛貴が４日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ出演し、共演者に痛烈なひと言を浴びる場面があった。番組オープニングテーマ曲が流れた後、コメンテーターの望月理恵アナウンサーが隣に座った浮所について「ずっと歌っているんですよ。けっこうな音量で」とひとこと。浮所は「この歌いいんですよね。本当に好きで歌うと決めている