【モデルプレス＝2026/05/04】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第17話「小谷落城」が5月3日に放送された。浅井長政（中島歩）の最期に視聴者から悲痛の声が上がっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」ネット衝撃の悲痛なラスト◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強