心地よい爽やかな酸味 野食ファンのバイブル『野草・山菜・きのこ図鑑』。今回はその著者お二人、茸本朗（たけもと・あきら）さんとHS（エイチエス）さんが参加した書籍大ヒット記念イベントから、内容の一部をお届けします。 便秘によいという人もいるスイバ 冬から春先にかけて、寒さに耐えながら赤っぽく色づいて群生する野草があります。それが「スイバ」です。日本ではただの「雑草」として見過ごされ