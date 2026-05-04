日本に住んでいる以上知っておきたい！火山が日本にこれほど多いワケ マグマはプレートの沈み込みによってつくられる 日本列島は火山列島です。火山の出現する場所をたどっていくと、北海道からは千島列島をとおりカムチャツカ半島にいたります。さらに、アリューシャン列島からアラスカをとおり、アメリカ合衆国西部のカスケード山脈に達します。 アメリカ合衆国西部からは、さらにメキシコをとおり、中