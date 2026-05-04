NEXCO西日本によりますと、5月4日、九州道と長崎道では交通事故と交通集中による渋滞が発生しています。十分な車間距離をとり、急ブレーキなどによる追突に注意するよう呼びかけています。午前11時半時点での渋滞は、次の通りです。【九州道】■上り福岡IC付近（事故）1キロ 宮田スマートIC付近7キロ■下り 福岡IC付近4キロ太宰府IC付近6キロ基山PA付近3キロ久留米IC付近