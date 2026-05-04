秋田朝日放送 4日朝、湯沢市の国道１３号で車同士が衝突する事故があり、車を運転していた４０代の男性が病院に搬送されました。 午前９時ごろ、湯沢市千石町の国道１３号で普通乗用車と軽自動車が衝突する事故がありました。この事故で乗用車を運転していた４０代の男性が湯沢市内の病院に搬送されました。意識はあり、会話はできる状態だということです。軽自動車を運転していた５０代の女性にけがはありませんでした。