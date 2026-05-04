日本道路交通情報センターによりますと、午前11時現在、東京湾アクアラインは、強風の影響で、袖ヶ浦インターチェンジから木更津金田インターチェンジ間の上り線と木更津金田インターチェンジから川崎浮島ジャンクション間の上下線で通行止めとなっています。解除のめどは立っていません。また、成田空港では強風の影響で国際線2便が着陸できずに中部国際空港と仙台空港に目的地の変更を余儀なくされましたが、全日空、日本航空は