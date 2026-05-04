水上バイクの事故で高校生の男性が死亡しました。警察によりますと、福島県会津若松市の猪苗代湖で、3日午後1時ごろ水上バイクが転覆し乗っていた男性3人が投げ出されました。3人は救助され2人が病院に運ばれましたが、その後、東京都の高校生・長谷川想さん（17）の死亡が確認されました。また、水上バイクを運転していた埼玉県の安養寺陽人さん（24）も意識不明の重体です。周辺では事故前にグループで飲酒していたのが目撃され