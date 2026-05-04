サウジが主導するOPECプラスが原油の生産枠の拡大を決定しました。OPEC（石油輸出国機構）にロシアなどを加えた「OPECプラス」のサウジアラビアやロシアなど主な産油国7カ国は3日、オンライン会合を開き、6月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすことを決めました。OPECをめぐっては主要メンバーのUAE（アラブ首長国連邦）が5月1日に脱退しましたが、産油国が今後も生産調整を行い価格に影響力を維持したい考えです。一