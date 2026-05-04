オーストラリアを訪問中の高市首相は、先ほどからアルバニージー首相と首脳会談を行っています。経済安全保障面での協力強化で一致する見通しです。高市首相は首脳会談の拡大会合の冒頭、「国際情勢が非常に厳しくて複雑になっている中、私は同志国連携の重要性を長年訴えてきた。まさに豪州はそのトップランナーだ」と強調しました。日本にとって、オーストラリアはLNG＝液化天然ガスの最大の輸入先です。一方で日本は軽油などの