俳優の寺島しのぶ（53）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。上品な着物姿を公開し、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】「お母様を思い出させます」華やかな暖色カラーの着物姿を披露した寺島しのぶ寺島は「本日はどんよりと雨。楽しい時間をすごさせていただいた方のお別れ会」とつづり、着物姿の自撮りショットを投稿。暖色系の華やかな着物に存在感のある帯を合わせたコーディネートで、落ち着きの中にも