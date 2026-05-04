気象庁は先ほど、沖縄地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。4日の沖縄地方は朝から曇り空が広がり、断続的に雨が降っているところがあります。沖縄地方ではこの先1週間程度、前線の影響で曇りや雨の日が続く見込みで、気象庁は午前11時に沖縄地方の梅雨入りを発表しました。平年より6日早い梅雨入りです。今年の梅雨入りをめぐっては、3日、鹿児島県の奄美地方で、全国で一番早く梅雨入りしています。一方、春のあらしで南