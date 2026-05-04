カールスルーエのFW福田師王が3日、ブンデスリーガ2部第32節のダルムシュタット戦で今季4点目を決めた。福田は2試合連続で先発出場。1-1で迎えた後半41分、FWファビアン・シュルーズナーの折り返しをゴールエリア手前でトラップして右足一閃。相手に当たったボールはゴール右に吸い込まれ、終盤に貴重な勝ち越し点を奪った。ボルシアMGから期限付き移籍加入中の福田は、3試合ぶりとなる今季4点目。福田は同43分に交代した。