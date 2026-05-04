お酒を飲むとラーメンを食べ続けると発症しやすい病気とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「お酒を飲むとラーメン」が食べたくなるのはどうして？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治