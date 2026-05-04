気象庁はさきほど沖縄地方の梅雨入りを発表しました。【映像】梅雨入りした沖縄地方の様子沖縄付近には前線が停滞していて、きょうは午前中から雨の降っている所が多くなっています。この先も前線の影響で曇りや雨の日が多くなると見られることから、沖縄気象台は平年より6日、去年より1日早く沖縄地方の梅雨入りを発表しました。平年だと梅雨明けは6月21日ごろで、これから一か月半ほど雨の季節が続くこととなります。